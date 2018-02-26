فيات تطرح سيارة صغيرة بتصميم مميز
youtube/Auto Video
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استعرضت شركة فيات الإيطالية مؤخرا نماذجها الجديدة من سيارات "500X" المصممة للتنقل داخل المدن.
طرحت فيات "500X" بعدة نماذج (Pop و Pop Star و Cross Plus) جميعها مزودة بعدادات إلكترونية وأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها بواسطة شاشة بحجم 8 بوصات تعمل باللمس ومصممة للاتصال مع الأجهزة الذكية والتعامل مع أنظمة "Apple CarPlay" و "Android Auto" وتقنيات البلوتوث.
طرحت هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات: محركات "E-Torq" بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات " MultiAir" بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 و170 حصانا.
youtube/Auto Video
وأرخص نسخة من هذه السيارة يبدأ سعرها من 21600 دولار.
المصدر: فيستي. رو
أسعد ضاهر
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