فيات تطرح سيارة صغيرة بتصميم مميز

استعرضت شركة فيات الإيطالية مؤخرا نماذجها الجديدة من سيارات "500X" المصممة للتنقل داخل المدن.

طرحت فيات "500X" بعدة نماذج (Pop و Pop Star و Cross Plus) جميعها مزودة بعدادات إلكترونية وأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها بواسطة شاشة بحجم 8 بوصات تعمل باللمس ومصممة للاتصال مع الأجهزة الذكية والتعامل مع أنظمة "Apple CarPlay" و "Android Auto" وتقنيات البلوتوث.

طرحت هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات: محركات "E-Torq" بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات " MultiAir" بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 و170 حصانا.

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وأرخص نسخة من هذه السيارة يبدأ سعرها من 21600 دولار.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر