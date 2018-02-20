هل يصبح بتر الأصابع موضة جديدة؟

قطعت فتاة بريطانية سلامى من إصبع يده اليسرى وحولتها إلى قطعة من الحلي، لتتباهى بها.

بترت تورز رينولد الفتاة البريطانية من مقاطعة إسكس سلامى خنصر يدها اليسرى، مقلّدة تصرّف صديق لها، قام بقطع إصبعه قبلها.

إقرأ المزيد

وقررت رينولد، وفقا لاعترافاتها لصحيفة ميرور، عمل حلية من سلامى إصبعها المقطوعة، بعد أن نسيتها لفترة من الزمن قرب الأطعمة المثلجة.

ووضعتها في قارورة صغيرة مليئة بالكحول وزيّنت به قلادة صنعتها بنفسها، وأصبحت ترتديها في الكثير من المناسبات العامة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف بها رينولد بأجزاء من جسدها، فقد أرسلت عام 2014 قطعة من جلد ساعدها الموشوم عبر البريد، لحبيبها الذي اكتشفت خيانته لها آنذاك.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو