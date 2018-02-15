النساء الأقل جاذبية أكثر ميلا لخيانة أزواجهن!

غالبا ما يشعر الكثير من الرجال بعدم الطمأنينة تجاه النساء الجميلات، حيث يظنون أنهن أكثر ميلا لخيانتهم.

لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا، لتحديد العوامل التي تتنبأ بحدوث الخيانة، بما في ذلك العمر والجاذبية والرضى الجنسي، كشفت عن نتائج غير متوقعة.

إقرأ المزيد

ووفقا للدراسة فإن الزوجين اللذين يتمتعان بحياة جنسية جيدة هما أكثر ميلا للخيانة ممن تكون علاقتهم غير حميمية.

كما يدعي الباحثون أن النساء اللواتي يتمتعن بالجاذبية هن أقل عرضة لخيانة أزواجهن مقارنة بالنساء الأقل جاذبية، بينما ارتفعت احتمالية الغش والخيانة بين الرجال الأكثر جاذبية.

ومن خلال تتبع 233 من المتزوجين حديثا، لمدة تصل إلى 3.5 سنة، وتوثيق تفاصيل علاقة كل ثنائي، وجد الباحثون أن الذين يشعرون بعدم الرضى عن علاقاتهم، كانوا أكثر ميلا للخيانة، ولكن الأمر المستغرب هو أن الذين شعروا بالرضى الجنسي هم الأكثر خيانة، وهذا قد يوحي بأن الشخص الخائن يشعر بأنه أكثر جاذبية.

ووجد الباحثون أن الجاذبية هي العامل الرئيس للخيانة، فضلا عن أن علاقات الرجال الجنسية قبل الزواج هي مؤشر قوي أيضا على عدم الوفاء، في حين كان العكس صحيحا بالنسبة للنساء.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني