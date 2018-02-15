السلطات البلجيكية تطارد الديكة!

بدأت سلطات مدينة موسكرون البلجيكية حملة للقبض على ديوك ودجاج الحديقة العامة للمدينة.

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ونشرت هيئة إذاعة وتلفزيون " RTBF " البلجيكية خبرا عن ملاحقة ديوك ودجاج حديقة المدينة البلجيكية والقبض عليها، بطلب من سكان الأحياء المجاورة للحديقة التي تربّى فيها الطيور الداجنة، بسبب الأصوات المزعجة التي تصدرها إذ تؤرق مضاجعهم وتمنعهم من النوم.

يذكر أن أعداد الطيور الداجنة في حديقة مدينة موسكورون أخذ بالازدياد في السنوات الاخيرة بشكل مستمر، بسبب سكان الضواحي الذين نقلوا دواجنهم إلى المدينة لأسباب لم يذكرها الخبر.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو