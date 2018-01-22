القط "جيري" يرث 30 ألف يورو!

ورث القط "جيري" الذي يعيش في إحدى المدن الإيطالية 30 ألف يورو من مالكته التي فارقت الحياة.

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ونشرت صحيفة " La Stampa "، أن صاحبة القط المتوفاة كانت تعد جيري المخلوق الرئيس في حياتها، وطلبت من أفراد أسرتها الاعتناء بهذا الحيوان الأليف، وأن لا يبخلوا بالمال لعلاجه، وأن يقوموا ببيع التحف والمجوهرات لأجله إذا لزم الأمر.

وبحسب ابنة المتوفاة فإن أمها كانت تحب جيري أكثر من أي فرد في عائلتها.

يذكر أن القط جيري بدأ بالاستماع بورثته، حيث يتناول أغلى الأطباق من الروبيان والأسماك، وينام على أربع أرائك مختلفة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو