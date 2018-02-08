حفرة تبتلع 8 أشخاص في الصين (فيديو)

لقي 8 صينيين مصرعهم إثر سقوطهم في حفرة كبيرة ظهرت فجأة وسط شارع في مدينة فوشان بولاية كونغدنغ جنوبي الصين.

وتشكلت هذه الحفرة الكبيرة، مساء 7 فبراير الجاري، إثر انهيار أرضي وسط طريق عريض، نتيجة تسرب المياه من أنابيب تالفة فوق نفق الخط الثاني لمترو الأنفاق في مدينة فوشان، والذي يبنى تحت الشارع.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية صورا وفيديو لمكان الحادث الذي أدى لوفاة 8 أشخاص على الفور، فيما نقل 9 مصابين إلى المشافي، وفقد 3 أشخاص.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو