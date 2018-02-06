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طيور سوداء تغزو سماء تكساس (فيديو)

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طيور سوداء تغزو سماء تكساس (فيديو)
youtube.com/ViralHog
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التقط أهالي مدينة مسكيت في تكساس بالولايات المتحدة مشاهد مخيفة لآلاف الطيور السوداء، تحلق في السماء وتطلق أصواتا مرعبة.

ونشر مقطع فيديو للحادثة على موقع يوتيوب، وأعاد إلى الأذهان اللقطات المخيفة لفيلم "الطيور"، لمخرج أفلام الرعب والجريمة ألفريد هيتشكوك.

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ووصلت هذه الطيور، بحسب صحيفة ذي صن، إلى أكبر مدن ولاية تكساس لقضاء فصل الشتاء في مشاهد مؤثرة تتكرر كل عام أثناء هجرتها.

يذكر أن هذه الطيور لا تشكل خطرا على الناس، إلا أن عشاق أفلام هيتشكوك لا يستطيعون التخلص من الشعور بخطر مهاجمة الطيور لهم.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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