لقطات مرعبة من أحد أخطر مطارات العالم

أظهرت مجموعة من اللقطات الرائعة لحظة إقلاع الطائرات من أحد أكثر المطارات خطورة في العالم.

والتقط المقاطع موقع Just Planes، إذ سجل أشرطة الفيديو من كاميرات مثبتة على الجانب السفلي لطائرتين، تُظهر عملية الإقلاع والهبوط من مطار لوكلا في نيبال.

وتم تصوير المقاطع المثيرة، من طائرة Dornier 228، مزودة بمحرك توربيني مزدوج، وتوضح اللقطات سبب وصف مطار لوكلا بأحد أخطر مطارات العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الطيارين الخضوع لتدريب خاص وصارم، ليصبحوا قادرين على الهبوط والإقلاع من المطار الذي يقع على ارتفاع 10 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر.

ومنذ السبعينيات، شهد مطار لوكلا عددا كبيرا من الحوادث. وتعد كارثة أكتوبر 2008، عندما تحطمت إحدى الطائرات أثناء الهبوط، من أقسى الحوادث في المطار حتى الآن، حيث أسفرت عن مقتل 18 راكبا.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا