خدع المصرف وسدد 900 مليون روبل "افتراضيا"!

تمكن موظفو مصرف في مقاطعة خاباروفسك بمساعدة جهاز الأمن القومي الروسي من كشف خدعة قام بها أحد عملاء البنك، "سدد" من خلالها 900 مليون روبل (ما يعادل 16 مليون دولار).

ونقل موقع وزارة الداخلية أن مواطنا من سكان مركز المقاطعة عمره (49 عاما)، تمكن من اختراق التطبيق الرقمي للتعامل بين المصرف والعميل، وزور تواقيع إلكترونية لـ 52 مؤسسة تجارية خلال عامين، وقدم وثائق تثبت تسديده مدفوعات وهمية للمصرف، وقام بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة رسميا، بغرض الحصول على مكاسب مالية.

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وعقب الكشف عن تلك الجرائم، أحيل المتهم إلى القضاء بتهم جنائية منها "تداول مالي غير قانوني" و"تشكيل كيان غير قانوني" وفقا لقانون العقوبات الجنائية في الاتحاد الروسي، حيث تصل العقوبة القصوى وفقا لهاتين المادتين إلى ست سنوات.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما