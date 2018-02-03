العثور على ألماستين نادرتين في روسيا
alrosa.ru
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أعلنت المجموعة الروسية لشركات تعدين الألماس عثورها على حجرين كبيرين من الألماس في جمهورية ياقوتيا، في يونيو الماضي.
وفي اكتشاف نادر، عثرت شركة "Alrosa" على الألماستين بوزن 97.92 قيراط و85.62 قيراط.
alrosa.ru
ويطغى على الحجرين الثمينين اللون المصفر، وتبلغ أبعاد الحجر الأكبر وزنا 26×17×21 ملم، أما الثاني فأبعاده 27.89×27.20×27.14 ملم.
وتعد الأحجار الثمينة الألماسية التي تزن أكثر من 50 قيراطا من النوادر في العالم وتباع عادة في المزادات العلنية.
يذكر أن مجموعة "Alrosa" تعد أكبر منقب عن الألماس في روسيا، وتنتج حوالي 29% من هذه الأحجار الثمينة في العالم، و95% من الإنتاج الروسي.
المصدر: ميل رو
خالد ظليطو
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