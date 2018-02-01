ماذا كانت هدية ميلانيا ترامب لميشيل أوباما؟

ظلت العلبة الزرقاء التي قدمتها ميلانيا ترامب لميشيل أوباما خلال تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، العام الماضي، محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تساءل الجميع حول الهدية التي تحتويها العلبة الزرقاء من شركة "تيفاني"، وهي أكبر شركات الذهب والمجوهرات في الولايات المتحدة.

أما الآن، فقد زال الغموض حول الهدية، لأن ميشيل أوباما بنفسها كشفت عما تحتويه العلبة خلال ظهورها في برنامج "The Ellen Degeneres Show"، حيث صرحت بأنها تلقت "إطارا جميلا" من ميلانيا، إلا أنها بدت محرجة لحظة تلقيها الهدية بسبب البروتوكولات الأمنية لا غير.

Michelle Obama Finally Opens Up About That Awkward Inauguration Gift Exchange with Melania Trump #PeopleNowhttps://t.co/kK2z0J7Oxtpic.twitter.com/S6O4OqiEcv — People (@people) January 31, 2018

المصدر: تايم

فادية سنداسني