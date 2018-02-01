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ماذا كانت هدية ميلانيا ترامب لميشيل أوباما؟

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ماذا كانت هدية ميلانيا ترامب لميشيل أوباما؟
Gettyimages.ru Mark Wilson / Staff
ميشيل أوباما تكشف عن محتوى هدية ميلانيا يوم تنصيب ترامب
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ظلت العلبة الزرقاء التي قدمتها ميلانيا ترامب لميشيل أوباما خلال تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، العام الماضي، محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تساءل الجميع حول الهدية التي تحتويها العلبة الزرقاء من شركة "تيفاني"، وهي أكبر شركات الذهب والمجوهرات في الولايات المتحدة.

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أما الآن، فقد زال الغموض حول الهدية، لأن ميشيل أوباما بنفسها كشفت عما تحتويه العلبة خلال ظهورها في برنامج "The Ellen Degeneres Show"، حيث صرحت بأنها تلقت "إطارا جميلا" من ميلانيا، إلا أنها بدت محرجة لحظة تلقيها الهدية بسبب البروتوكولات الأمنية لا غير.

المصدر: تايم

فادية سنداسني

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