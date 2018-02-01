طاووس وخنزير يفشلان في السفر على متن طائرة

منعت شركة يونايتد الأمريكية للطيران مسافرة من اصطحاب طاووس معها على متن إحدى طائراتها.

وعرضت المسافرة في مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية شراء تذكرة طيران خاصة لطاووسها، إلا أن الشركة رفضت صعوده على متن الرحلة، نظرا لعدم استيفائه شروط الحجم والأبعاد المسموح بها على الطائرة.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفتاة بينما تدخل إلى المطار حاملة الطاووس "ديكستر" على كتفها، والذي أنقذته فنانة مقيمة في حي بروكلين بمدينة نيويورك، تدعى فينتيكو.

وكانت شركات الطيران قد سمحت من قبل لبعض المسافرين ممن يعانون من مشاكل نفسية باصطحاب حيواناتهم على متن الطائرات. لكن عدد الحيوانات المرافقة يزداد في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2014، اضطرت شركة طيران أمريكية إلى طرد راكبة من على متن الطائرة، عقب اصطحابها خنزيرا يدعى "هوبي"، وقد بدأ بالتغوط وإزعاج المسافرين قبل إقلاع الطائرة.

المصدر: بي بي سي

محمد صالح