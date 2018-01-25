مئات من أسماك القرش النافقة على جادة في المكسيك

عثر سكان بلدة غربي المكسيك على حوالي 300 سمكة قرش نافقة على جادة تبعد 240 كلم عن البحر من دون أحشاء وزعانف، بحسب فوكس نيوز.

وصرح مصدر في إدارة حماية البيئة بأن هذه الأسماك قد تكون اصطيدت من دون ترخيص في الولايات الشمالية للبلاد، وأثناء نقلها إلى العاصمة مكسيكو، خطفت عصابة الشاحنة التي تحملها ورمت حمولتها على الطريق، مع العلم أن الأسماك وجدت في بلدة تنشط فيها العصابات وتجارة المخدرات.

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وذكر موقع Proceso المكسيكي أن معظم هذه الأسماك كانت مغلفة بأكياس من البلاستيك. كما أكد الموقع على أن 150 نوعا من أسماك القرش توجد في المياه الإقليمية للمكسيك ومعظمها على حافة الانقراض، حيث يستهدفها الصيادون من أجل زعانفها التي تستخدم في تحضير أطباق خاصة وأحيانا في الطب الشعبي.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما