اكتشاف أسماك قرش تعيش على النباتات!

اكتشف العلماء نوعا من أسماك القرش يمكنه البقاء على قيد الحياة بالاعتماد على نظام غذائي يتكون إلى حد كبير من النباتات.

وتُعرف أسماك القرش بأنها آكلة للحوم، إلا أن النوع المكتشف "Bonnethead" قادر على اتباع نظام غذائي قائم على الأعشاب البحرية للبقاء على قيد الحياة، وهي النباتات التي تنمو في قاع البحر.

واستندت الدراسة، التي قادتها سامانثا ليه، المرشحة للدكتوراه في جامعة كاليفورينا في إيرفين، على البحوث التي أجريت منذ 10 سنوات، حيث فحصت محتويات تشكيل المعدة.

وكشفت هذه الدراسة عن كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، كما وجد العلماء أن أكثر من 60% من المواد الموجودة في معدة هذه الأنواع، كانت قائمة على النباتات.

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ولتحديد ما إذا كانت أسماك القرش تتغذى عمدا على مواد نباتية، قامت السيدة ليه وزملاؤها بتغذية أسماك القرش على الأعشاب البحرية بنسبة 90% لمدة 3 أسابيع، حيث شكل الحبار نسبة 10% من الغذاء.

وأكدت اختبارات الدم أن أسماك القرش هضمت النباتات واستخلصت المغذيات منها. وقاس العلماء أيضا زيادة النشاط في أحشائها، عبر إنزيم الجهاز الهضمي "β-glucosidase"، والمعروف بأنه يحطم السيليلوز الموجود في النباتات مثل الأعشاب البحرية.

وعُرضت نتائج هذا البحث في الاجتماع السنوي للجمعية التكاملية والبيولوجية. ويوجد لدى أنواع أسماك القرش "Bonnethead" الأصغر سنا، أحشاء شبيهة بالأنواع آكلة اللحوم.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا