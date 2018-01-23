شرطي يسعد عجوزا بريطانيا بطريقة فريدة
ZUMAPRESS.com-Andrew Parsons
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/js43
زارت مجموعة من أفراد شرطة مدينة مانسفيلد البريطانية عجوزا وحيدا بعد تعرض منزله للسرقة، وقدموا له هدية غير عادية.
ونشرت إدارة شرطة المدينة على صفحتها في فيسبوك مقطع فيديو مؤثرا وطريفا، يظهر الهدية التي اختارها شرطي للرجل العجوز.
وخلال الزيارة المفاجئة التي أسعدته، تحدث الرجل عن خدمته في سنوات الحرب وعن وفاة زوجته الحبيبة قبل عدة سنوات. ولاحظ شرطي وجود مدونات موسيقية لشوبان على البيانو الموجود في شقة الرجل، حيث قام بعزفها بطلب من صاحب المنزل الذي سر جدا لاستماعه للموسيقى التي يحبها كثيرا.
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)