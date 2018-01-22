زاخاروفا ومعطف الفرو في نيويورك!

نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حسابها على فيسبوك، صورة فوتوغرافية لواجهة متجر تعرض معطفا من الفراء.

وكانت زاخاروفا قد نشرت في وقت سابق تدوينة، تروي فيها حكاية لقائها بسيدة أمريكية، أبدت إعجابها بملبسها وهيئتها "النيويوركية" التي تعبر بحق عن هذه المدينة، وكانت دهشتها كبيرة حينما علمت أن زاخاروفا روسية، وأن معطفها وحذاءها من صناعة روسية.

وتعقيبا على صورة المتجر الذي يظهر فيه معطف يشبه ذلك الذي تلبسه، كتبت زاخاروفا بطريقتها الساخرة المعهودة: "قررتُ التجول في مانهاتن، ومشيت في شارع ماديسون، ثم انتقلت إلى الشارع الخامس، وأدهشتني رؤية معاطف شبيهة بمعطفي الروسي في واجهات متاجر Louis Vuitton, Miu Miu, D&G وغيرها. وهو ما يعني أن جميع الماركات العالمية استبدلت في ليلة واحدة كافة موديلاتها دعما لمدونتي الأخيرة، أو أن بعض الهاكرز الروس اقتحموا واجهات المتاجر وغيروا المعاطف بأخرى تشبه معطفي. أجد من المستحيل افتراض أي احتمال آخر".

هذا وكانت زاخاروفا قد علقت على السيدة التي تركتها مشدوهة من قبل: "لعل السيدة الأمريكية سوف تفكر الآن في أن اختراق الروس للمجتمع الأمريكي لم يتوقف عند اختيار الرئيس ترامب، بل أصبحوا (نيويوركيين) في نيويورك نفسها".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف