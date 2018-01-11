ليلة جليدية في فندق "لعبة العروش"!

حقق المسلسل الأمريكي "لعبة العروش" انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا مع انتظار العشاق لإطلاق الموسم الأخير بشوق منقطع النظير. ولكن هل يمكن لفندق يحمل اسمه مبني من الثلج جذب الأنظار أيضا؟

بني الفندق بالتعاون مع HBO، الشبكة الراعية للمسلسل، وذلك في قرية الثلج Lapland Hotels بفنلندا. ويتميز الفندق بوجود منحوتات جليدية مستوحاة من المسلسل، و14 غرفة نوم و10 أجنحة، كما توجد شخصية "ملك الظلام" فوق الأسرّة.

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

ويحوي الفندق شكلا جليديا للتنين الشهير في "لعبة العروش"، ونسخة طبق الأصل عن العرش الحديدي، الذي يحرسه "الجبل" (إحدى شخصيات المسلسل). كما يوجد تنين آخر يحرس "بار" الجليد، حيث يتم تقديم المشروبات في كؤوس منحوتة بدلا من الكؤوس الذهبية.

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

ولكن مع وصول درجات الحرارة في جميع أنحاء الفندق إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر، فمن المستحسن أن يبقى الزوار في غرف الجليد ليلة واحدة فقط. ويوجد أماكن إقامة منفصلة أكثر دفئا، تسمح بالإقامة الطويلة دون الخوف من انخفاض حرارة الجسم. ويستقطب الفندق أيضا عددا من الأنشطة، بما في ذلك التزلج والنحت على الجليد.

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

وفي الوقت نفسه، تقول إدارة الفندق إنه المكان المثالي لإلقاء نظرة على ظاهرة الأضواء الشمالية.

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

وتبدأ أسعار غرف الفندق من 200 دولار في الليلة، مع رسوم إضافية بقيمة 18 دولارا، للدخول إلى SnowVillage. وتتوفر الحجوزات للإقامة في الفندق حتى 8 أبريل 2018.

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

Tuomas Kurtakko/HBO Nordic/Cover Images

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا