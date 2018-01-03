من هو منافس شركات الطيران السري؟

أكد فيتالي سافيليف المدير العام للخطوط الجوية الروسية "آيرفلوت" أن شركة "أوبر" لخدمة السيارات ستصبح المنافس الأكبر لشركات الطيران في المستقبل.

ويعتقد مدير عام شركة "آيرفلوت" الذي صرح بهذه المعلومات للقناة الروسية التلفزيونية "روسيا 24"، أن مجمعات سيارات الأجرة ستصل إلى مجال خدمات الطيران وتصبح المنافس الرئيس لشركات الطيران.

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وقال فيتالي سافيليف: "لقد حذرت الجميع في جنيف بصفتي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، من عدو مشترك، ليس موجودا الآن لكنه سيكون في المستقبل القريب تحت مسمى (أوبر للطيران) الشركة الافتراضية التي ستبيع خدماتنا إذا لم نكن مستعدين لبيعها بأنفسنا".

وأشار سافيليف إلى أن "(آيرفلوت) تتعامل مع هذا التهديد بكل جدية، وتتجه نحو رقمنة الخدمات الجوية التي تقدمها، وتحتل الشركة المركز الرابع في العالم في رقمنة العمليات التجارية والخدمية لعامين على التوالي".

يذكر أن شركة "أوبر" كانت قد وقعت اتفاقية مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضائية "ناسا" حول العمل المشترك بإنشاء خدمات "سيارات الأجرة الطائرة".

المصدر: تاس

خالد ظليطو