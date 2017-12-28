إحداها في حمص.. أروع القلاع المهجورة في العالم

دائما ما تكون مشاهدة القلاع المهجورة أمرا مثيرا للإعجاب، حيث نتساءل عن الماضي المغمور وراء الجدران المدمرة، وكيف كانت تلك الهياكل المبنية مليئة بالحياة.

وقاومت هذه العمارة الفاخرة والأنيقة تأثير الطقس والعناصر الطبيعية لسنوات طوال، لتحافظ على ما أبدعه أسلافنا، فتجلب جدرانها الصامتة والمهجورة اهتمام الناس وتفتنهم بجمال مظهرها.

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ويقول الكاتب كيرون كونولي في كتابه الجديد "قلاع مهجورة" الذي يستكشف من خلاله أروع القلاع المنسية حول العالم، إن هذه المباني الشامخة "نوافذ" على حضارات ولّت أيامها منذ زمن طويل.

وأضاف أن المجتمعات تشبه الجسم الذي يتحلل بعد الموت على مر الزمان، "والقلاع تشبه الجماجم، وفي الواقع، إنها تبدو مثل الإنسان فهي تخرج من الأرض فتعطينا بعض القرائن عن الماضي".

وتضمن كتاب كونولي عددا من القلاع المهجورة في جميع أنحاء العالم، شيدت واستخدمت في عصور مختلفة بما في ذلك الحصون العسكرية التي تعود إلى القرن التاسع عشر في جبال الألب الفرنسية، والقلاع التي تعود إلى القرن الـ 13 في المرتفعات الاسكتلندية وحصن من القرون الوسطى في سوريا.

ولعل ما تضمنه الكتاب يعد أمرا مثيرا للاهتمام بالنسبة للكثيرين، لذلك يمكن استكشاف بعض هذه الأماكن القديمة المهجورة فيما يلي:

- قلعة سبيس في كوسيتش، سلوفاكيا:

Courtesy Sergii Krynytsia/Dreamstime

بدأ هذا المبنى كقلعة رومانية في القرن الـ 12، ثم تحولت إلى القوطية بعد قرن، وأعيد بناؤها بالكامل في القرن الـ 15، وفي نهاية المطاف أحرقت في عام 1780، ولكن ما تزال بقاياها موجودة إلى الآن.

- أبراج مورتيلا في كورسيكا:

Courtesy Ueuaphoto/Depositphotos

بنيت في القرن الـ 16 عندما كانت كورسيكا جزءا من جمهورية جنوة، وقد شيّدت للدفاع ضد القراصنة، إلا أنه تم تفجيرها لاحقا من قبل البريطانيين خلال الحروب النابليونية، وقد أعجب البريطانيون بتصميم الأبراج، وأصبحت فيما بعد معروفة في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية.

- قلعة باليكاربيري في مقاطعة كيري، آيرلندا:

Courtesy Christian Mueringer/Dreamstime

تقع على حافة شمال المحيط الأطلسي. ولم يتبق من هذا الحصن الذي يعود إلى القرن 16، سوى بعض الجدران الحجرية.

وقد دمرت قوات أوليفر كرومويل القلعة في العام 1652 خلال الحرب الأهلية الإنكليزية لتصبح اليوم جدرانها مكسوة بنبات اللبلاب وطابقها الأول مغطى بالأعشاب.

- قلعة غولكوندا، بالقرب من حيدر أباد، الهند:

Courtesy Snehitdesign/Dreamstime

شيدت هذه القلعة في القرن الـ 16 من قبل أسرة قطب شاهي، وكانت في السابق موطنا لألماسة كوهينور الشهيرة، والتي تمتلكها الملكة فيكتوريا اليوم، وتضم القلعة مساجد ومعابد وحدائق وهي الآن مجرد خراب.

- قلعة الحصن في محافظة حمص، سوريا:

Courtesy Snehitdesign/Dreamstime

تعتبر قلعة الحصن واحدة من أفضل القلاع المحفوظة من العصور الوسطى في العالم. وقد بنيت هذه القلعة على يد فرسان الإسبتارية، وهي فرقة عسكرية صليبية من العصور الوسطى، وأدرجت القلعة كموقع للتراث العالمي لدى اليونيسكو، كما أعيد ترميمها على مر القرون الماضية مرات عدة.

- قلعة دونوتار، بالقرب من ستونهافن في أبيردينشاير، اسكتلندا:

Courtesy Littleny/Dreamstime

تعد دونوتار واحدة من أكثر القلاع روعة في البلاد. وتقع في موقع على طرف بحر الشمال.

المصدر: سي إن إن

فادية سنداسني