أفضل صور الاكتشافات العلمية لعام 2017

كان عام 2017 غنيا بالاكتشافات العلمية الرائعة، ابتداء من وصول كويكب إلى نظامنا الشمسي من الفضاء السحيق، إلى وعود إيلون موسك المتعلقة بالتنقل على الأرض خلال وقت قياسي.

وفيما يلي مجموعة من أروع الصور العلمية الملتقطة خلال عام 2017:

- إقلاع صاروخ سبيس إكس من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية

NASA via Getty Images

- الصورة الكاملة الأخيرة للمركبة الفضائية كاسيني، التي انتحرت على سطح كوكب زحل

Nasa

- الروبوت الياباني "إريكا" القادر على التحدث مثل الإنسان

Maija Tammi/National Portrait Gallery

- صورة الصدع لارسن C الملتقطة من الأقمار الاصطناعية في 8 مارس عام 2017

Nasa/USGS Landsat

- صورة لقمم السحب في كوكب المشتري التقطتها المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا

NASA

- المتطوعون داخل القصر القمري 1، وهو مختبر يحاكي بيئة القمر في العاصمة الصينية بكين. ويعيش الطلاب في المختبر مدة 200 يوم، بينما تستعد بكين لتحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في نقل البشر إلى سطح القمر

STR/ AFP/ Getty Images

- صورة مقربة لقدم البعوض

Steve Gschmeissner/PA Wire

- المرجان داخل الحاجز المرجاني في أستراليا. ويتغير لون المرجان بسبب الطحالب الصغيرة التي تعيش في أنسجته، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، غالبا بسبب تغير المناخ، يصبح المرجان حارا جدا ويتحول إلى اللون الأبيض

Reuters

- صورة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تظهر عقدة كونية ناتجة عن التصادم والاندماج بين مجرتين

Reuters

- صورة مجهرية لشبكية عين فأر، تتألق مع جزيئات الفلورسنت

University of California San Diego

المصدر: مترو

ديمة حنا