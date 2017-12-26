انتحل شخصية أمه للحصول على قرض بنكي!

حاول رجل في موسكو الحصول على بطاقة مصرفية من بنك بعد أن تنكر في زي امرأة.

وجاء في تقرير وزارة الشؤون الداخلية الروسية أن الرجل ارتدى ملابس نسائية واصطحب معه جواز سفر والدته المتوفاة إلى البنك، للحصول على قرض عن طريق استصدار بطاقة ائتمانية يصل رصيدها إلى 75 ألف روبل (1250 دولارا).

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وعندما شك موظفو البنك بشكل "المرأة" المريب، والتي قدمت لهم وثائق تخولها استلام البطاقة الائتمانية، استدعوا الشرطة، لكن الرجل استطاع الهرب من مكان الحادثة قبل وصول عناصر الأمن.

وفي وقت لاحق، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما، ويسكن العاصمة موسكو.

ورفعت وزارة الشؤون الداخلية في روسيا في منطقة زيابليكوفو دعوة جنائية ضده بموجب المادة 30 و159 من القانون الجزائي الروسي (محاولة الغش)، وتم الإفراج عنه بعد توقيعه تعهدا خطيا بعدم مغادرة مكان إقامته ريثما يبت بالقضية.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو