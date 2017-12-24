مرشحة للانتخابات الرئاسية الروسية تتهم منافستها بالانتحال

اتهمت المغنية والصحفية كاثرين غوردن منافستها في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة كسينيا سوبتشاك بارتكاب جريمة السرقة الفكرية (الانتحال).

وكتبت السيدة غوردن عن ذلك في صفحتها في فيسبوك وقالت: "ما تقوم به كسينيا سوبتشاك، يشبه الانتحال سياسي المكشوف ويتسبب بتآكل وتخريب أي حركة للمعارضة السياسية". وترى غوردن أن سوبتشاك سرقت منها فكرة تحويل روسيا من جمهورية رئاسية إلى برلمانية وجعلت ذلك عنوانا لبرنامجها الانتخابي.

وقالت غوردن إنها لا تطيق بتاتا الكذب والنفاق، وذكرت بالمشاجرة التي وقعت بينها وبين سوبتشاك خلال بث إذاعي مباشر في عام 2008 في محطة "ماياك" كانت خلاله غوردون تعمل كمقدمة برامج وسوبتشاك في ضيافتها. في ذلك الحادث وقع تلاسن حاد بين الفتاتين تم خلاله استخدام كلمات بذيئة ولغة الشوارع.

وتجدر الإشارة إلى أن غوردون كانت قد أعلنت يوم 30 أكتوبر الماضي عن ترشيح نفسها لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا وقالت إنها ستركز في برنامجها الانتخابي على حقوق المرأة والأطفال. وأما كسينيا سوبتشاك، فقد طرحت نفسها كمرشح "ضد الجميع" وقالت إنها ستمثل خلال الانتخابات حزب "المبادرات المدنية" الذي يتزعمه وزير الاقتصاد الروسي الأسبق أندريه نيتشايف.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين