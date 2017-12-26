25 ساعة تفصلك عن الاحتفال برأس السنة مرتين

مع اقتراب يوم 31 ديسمبر، يستعد العالم لاستقبال العام الجديد والاحتفال بوصوله.

ولكن السنة الجديدة تصل في أوقات متفاوتة في مختلف بلدان العالم، لذلك يتساءل الكثيرون عن البلد الأول الذي سيبدأ العد التنازلي لدخول العام 2018، وأي الدول ستكون آخر من يستقبله.

ومن المعتاد أن تنطلق الألعاب النارية فوق سماء سيدني معلنة بداية الاحتفالات بالسنة الجديدة، لكن الأمر المفاجئ هو أن أستراليا ليست أول بلد في العالم يرحب بالسنة الجديدة.

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ففي تمام الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش، في 31 ديسمبر، ستدخل جزيرة تونغا الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ العام 2018، أي قبل 3 ساعات كاملة من كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وبعد أن تصل السنة الجديدة إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية ستكون الجزر النائية الصغيرة التابعة للولايات المتحدة آخر من يستقبل عام 2018، حيث أن جزيرة بيكر وجزيرة هاولاند ستكونان على موعد مع السنة الجديدة في الساعة 12 (بتوقيت غرينيتش) منتصف النهار ليوم 1 يناير، في حال كان هناك شخص ما يعيش عليها.

أما المكان الثاني الذي سيكون آخر المستقبلين للعام الجديد فستكون جزيرة ساموا الأمريكية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا (بتوقيت غرينيتش)، وهي تبعد 558 ميلا فقط عن تونغا التي يحتفل سكانها وزوارها بحلول العام الجديد قبل 25 ساعة كاملة من جارتها ساموا.

وبالتالي فمن الممكن الحصول على رحلة سريعة وحضور الاحتفال بقدوم السنة الجديدة مرتين.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني