لا تفتح هدايا عيد الميلاد بهذا الوقت من اليوم

لكل أسرة تقاليدها الخاصة في ما يتعلق بفتح هدايا عيد الميلاد، ولكن خبراء آداب السلوك وجدوا أن هناك أوقاتا أفضل من غيرها لفتح الهدايا، حتى لا تؤثر سلبا على سلوكياتنا.

يستيقظ معظم الأطفال مع فجر يوم عيد الميلاد، مع طلبات متواصلة من والديهم بفتح الهدايا قبل وجبة الإفطار.

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ولكن الخبراء يؤكدون أنه من الأفضل ترك فتح الهدايا إلى ما بعد الغداء للاستعداد بشكل جيد لاكتشاف الهدايا المختارة بعناية.

وفي كتاب عن آداب السلوك الاحتفالي، قال الكاتب: "هل أنت واحد من تلك العائلات التي تفتح هداياها قبل الإفطار في يوم الميلاد؟.. يا عزيزي، هذا يعتبر مبتذلا وسوقيا بعض الشيء أو أنك شخص لا تلتزم بقيود أو حدود".

ويقول الخبراء إن فتح الهدايا في ساعات الصباح الباكر قبل الإفطار في يوم عيد الميلاد، يفقد المتعة بالاحتفال، ويعد وضع الهدايا تحت شجرة عيد الميلاد أفضل مكان عموما للانتظار إلى ما بعد الغداء.

ويشير الخبراء إلى أن معظم العائلات لا تلتزم بقواعد الانتظار خاصة إذا ما كان لديهم أطفال صغار، فذلك يمنعهم من ضبط النفس ورفض طلبات أطفالهم.

ولكن الخبراء يشددون على أن كسر القواعد وفتح الهدايا صباح يوم عيد الميلاد قبل الإفطار يجعلك "مبتذلا للغاية".

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني