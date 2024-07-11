ونشر ستارمر عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنجلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وعلق قائلا: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنجلترا".

وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score...@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024

وانتصر المنتخب الإنجليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الأحد المقبل.

ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.

المصدر: RT