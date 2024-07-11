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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 07:31 GMT

    ستارمر يخرج من اجتماع للناتو لمتابعة مباراة بلاده في يورو 2024 (فيديو)

    خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا.

    ستارمر يخرج من اجتماع للناتو لمتابعة مباراة بلاده في يورو 2024 (فيديو)
    Gettyimages.ru

    ونشر ستارمر عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنجلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

    وعلق قائلا: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنجلترا".

    وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

    وانتصر المنتخب الإنجليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الأحد المقبل.

    ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.

    المصدر: RT

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