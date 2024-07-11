ستارمر يخرج من اجتماع للناتو لمتابعة مباراة بلاده في يورو 2024 (فيديو)
خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا.
ونشر ستارمر عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنجلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".
إنجلترا تتخطى هولندا وتبلغ نهائي "يورو 2024" (فيديو)
وعلق قائلا: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنجلترا".
وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.
Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score...@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024
وانتصر المنتخب الإنجليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الأحد المقبل.
ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.
المصدر: RT
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