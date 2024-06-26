ذوبان رأس تمثال أبراهام لينكولن في واشنطن العاصمة (صور)

تسببت موجة الحرارة في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، بذوبان رأس تمثال الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن الشمعي بالكامل تقريبا.

وذاب تمثال الشمع لشخصية أبراهام لينكولن، الذي يقع خارج مدرسة ابتدائية في واشنطن العاصمة، جزئيا بسبب الحرارة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، حيث أن رأس التمثال ذاب وكاد أن يسقط من على الكتفين إلى الخلف.

التمثال من تصميم الفنان ساندي ويليامز، صممه كجزء من معرض "40 فدان: كامب باركر" ، والذي يعد أيضا جزءا من سلسلة النصب التذكارية للفنان.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع صور التمثال بعفوية، حيث كتب أحدهم مازحا: "تمثال إبراهيم لنكولن الشمعي في العاصمة.. لقد سئم مما يحدث في هذا البلد مثلي تماما"، وأضاف آخر: "بالضبط هكذا أشعر".

Exactly how I feel — DC Skroot (@DCskroot) June 23, 2024

The Abraham Lincoln wax statue in DC melted.



He is sick of what’s going on in this country just like me. pic.twitter.com/MLxEXNQxsM — Jack (@jackunheard) June 26, 2024

المصدر: RT