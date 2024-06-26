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ذوبان رأس تمثال أبراهام لينكولن في واشنطن العاصمة (صور)

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ذوبان رأس تمثال أبراهام لينكولن في واشنطن العاصمة (صور)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن
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تسببت موجة الحرارة في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، بذوبان رأس تمثال الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن الشمعي بالكامل تقريبا.

وذاب تمثال الشمع لشخصية أبراهام لينكولن، الذي يقع خارج مدرسة ابتدائية في واشنطن العاصمة، جزئيا بسبب الحرارة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، حيث أن رأس التمثال ذاب وكاد أن يسقط من على الكتفين إلى الخلف.

التمثال من تصميم الفنان ساندي ويليامز، صممه كجزء من معرض "40 فدان: كامب باركر" ، والذي يعد أيضا جزءا من سلسلة النصب التذكارية للفنان.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع صور التمثال بعفوية، حيث كتب أحدهم مازحا: "تمثال إبراهيم لنكولن الشمعي في العاصمة.. لقد سئم مما يحدث في هذا البلد مثلي تماما"، وأضاف آخر: "بالضبط هكذا أشعر".

المصدر: RT

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