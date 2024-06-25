السعودية.. تركي آل الشيخ يثير حيرة وشوق متابعيه بمشروع جديد ومفاجأة في 90 يوما (فيديو)

أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، حيرة وشوق متابعيه بإعلانه عن "مشروع جديد ومفاجأة في 90 يوما.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للبنية الأساسية للمشروع، ظهر فيه تخطيط الأراضي وأدوات البناء والجرافات ومهندسو البناء.

وكتب آل لشيخ معلقا على الفيديو: "مشروع جديد ومفاجأة وفي 90 يوم كالعادة، ... انتظرونا".

ولم يفصح المستشار تركي عن مزيد من التفاصيل، في حين أن بعض النشطاء على منصة "إكس" توقعوا أن يكون مشروع ترفيه ضخما يشمل ملاعب وأماكن سياحية وغيرها، فيما رأى البعض الآخر أنه من الممكن أن يكون ملعبا لكرة القدم.

كفو يابو ناصر

احدثت نقلة نوعية في السياحة والترفيه

الله يعطيك الصحة والعافية يارب — أسطورة (@1_B_N) June 24, 2024

المصدر: RT