 
مباشر

إزالة "الأعمدة البراقة" في لاس فيغاس إثر مخاوف من ارتباط ظهورها بانتشار وباء كورونا (صور)

متفرقات

إزالة
منصة إكس
خوف من "الأعمدة البراقة" وعلاقته بفترة كورونا والسلطات تتدخل لإزالتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xsmg

أزالت شرطة لاس فيغاس الهياكل البراقة التي عثر عليها في جبال المدينة بعد انتشار مخاوف بين السكان وربط هذا الظهور بفترة انتشار وباء كورونا قبل سنوات إذ سبقها العثور على هياكل مشابهة.

ولا يزال مصدر هذه الهياكل الغريبة الشكل مجهولا إلا أنها على ما يبدو أثارت مخاوف بين السكان لأنها تذكرهم بفترة انتشار وباء كورونا إذ سبق ظهور أجسام مشابهة لها منذ عام 2020 على الأقل.

وفي ظهور سابق لهذه الهياكل أكد الملازم نيك ستريت من إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في ذلك الوقت: "هذا الشيء ليس من عالم آخر".

يشار إلى أن مكان ظهورها كان في أراضي محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية الشاسعة حيث يمكن مشاهدة قطعان الأغنام الضخمة والسلاحف الصحراوية وهي تتجول هناك.

الجدير بالذكر أنه في شهر نوفمبر عام 2020 عثر على كتلة معدنية براقة مماثلة في أعماق الطبيعة الشبيهة بسطح كوكب المريخ في صحراء الصخور الحمراء بولاية يوتا. ثم ظهرت مثلها في رومانيا ووسط كاليفورنيا ونيو مكسيكو وفي وسط مدينة لاس فيغاس.

المصدر: "سي إن إن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا