إزالة "الأعمدة البراقة" في لاس فيغاس إثر مخاوف من ارتباط ظهورها بانتشار وباء كورونا (صور)

أزالت شرطة لاس فيغاس الهياكل البراقة التي عثر عليها في جبال المدينة بعد انتشار مخاوف بين السكان وربط هذا الظهور بفترة انتشار وباء كورونا قبل سنوات إذ سبقها العثور على هياكل مشابهة.

ولا يزال مصدر هذه الهياكل الغريبة الشكل مجهولا إلا أنها على ما يبدو أثارت مخاوف بين السكان لأنها تذكرهم بفترة انتشار وباء كورونا إذ سبق ظهور أجسام مشابهة لها منذ عام 2020 على الأقل.

A mysterious shiny monolith has appeared in a Nevada desert, the latest other-worldly installation to materialize in recent years across North America and Europe.



Las Vegas police spotted the reflective shape during a search and rescue mission over the weekend in a hiking area… pic.twitter.com/CkSPgBHw4M — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) June 20, 2024

وفي ظهور سابق لهذه الهياكل أكد الملازم نيك ستريت من إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في ذلك الوقت: "هذا الشيء ليس من عالم آخر".

Reports of a shiny new monolith in Paraguari, Paraguay. pic.twitter.com/gHDWOPU6IX — Will Costa (@Will_j_costa) December 11, 2020

يشار إلى أن مكان ظهورها كان في أراضي محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية الشاسعة حيث يمكن مشاهدة قطعان الأغنام الضخمة والسلاحف الصحراوية وهي تتجول هناك.

الجدير بالذكر أنه في شهر نوفمبر عام 2020 عثر على كتلة معدنية براقة مماثلة في أعماق الطبيعة الشبيهة بسطح كوكب المريخ في صحراء الصخور الحمراء بولاية يوتا. ثم ظهرت مثلها في رومانيا ووسط كاليفورنيا ونيو مكسيكو وفي وسط مدينة لاس فيغاس.

Mysterious shiny monolith found in otherworldly Utah desert https://t.co/D5lhzer7Jcpic.twitter.com/Dpr65YGWdq — Dunya News (@DunyaNews) November 25, 2020

المصدر: "سي إن إن"