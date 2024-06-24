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بالفيديو.. دب أسود يتسلل إلى أحد أكشاك الوجبات الخفيفة في ولاية تينيسي

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بالفيديو.. دب أسود يتسلل إلى أحد أكشاك الوجبات الخفيفة في ولاية تينيسي
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تسلل دب أسود إلى أحد أكشاك الوجبات الخفيفة في ولاية تينيسي الأمريكية وبدأ في تناول الأطعمة الموجودة مما أذهل الموظفين الذين قاموا بتصويره.

وفي الفيديو الذي تم تداوله يمكن سماع أحد الموظفين وهو يقول للدب: "آسف ليس لدي ما أقدمه لك"، فيما يمكن سماع آخرين وهم يضحكون.

وأعلنت وكالة موارد الحياة البرية في تينيسي أنه سيتم قتل الدب الأسود الذي تسلل إلى الكشك الموجود في إحدى الحدائق العامة عبر المدخل المخصص للموظفين إذا تم القبض عليه، مشيرة إلى تصرفات البشر مع مرور الوقت، جعلت الدب يفقد خوفه من الناس ويبحث عن المناطق الحضرية كمصدر للغذاء.

وقال مات كاميرون، المتحدث باسم الوكالة : "دخل الدب إلى الكشك من مدخل الموظفين وكان يأكل الطعام في الداخل بينما كان حشد من الناس بالقرب منه، يصورونه بالفيديو ويتحدثون"، مؤكدا أن "هذا ليس سلوكا طبيعيا للدببة".

وأضاف: "يحدث هذا بعد أن يحصل الدب على طعام الإنسان إما من القمامة، أو يتم إطعامه عمدا من قبل أشخاص يرمون الطعام إليه ويتصاعد السلوك"، مبينا أن علماء الأحياء والمديرين والضباط الذين يعملون في الوكالة لم يدخلوا في إدارة الحياة البرية لقتل الحيوانات، وأنهم لا يستمتعون بالاضطرار إلى ذلك.

وطلب من الجمهور عدم مساعدة الدببة على الاعتياد على الأطعمة غير الطبيعية لتجنب المزيد من هذه اللقاءات.

المصدر: ABC NEWS

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