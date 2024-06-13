رجل يعثر على إصبع بشري في آيس كريم اشتراه عبر الإنترنت

أفادت قناة News9Live الهندية بأن رجلا عثر على إصبع بشري في الآيس كريم الذي طلبته أخته عبر الإنترنت.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الطبيب أورليم براندون سيراو البالغ من العمر 26 عاما من مومباي اتصل بالشرطة يوم الخميس 13 يونيو.

وقال إنه قرر بعد الغداء قرر أن يتناول مخروط الآيس كريم الموجود في الثلاجة وبدأ بتناوله، وسرعان ما اكتشف قطعة الإصبع وبداخلها مسمار.

وتظهر الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إصبعا طوله حوالي سنتيمترين يخرج من قطعة الحلوى.

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وبحسب الطبيب الهندي، في وقت سابق من ساعات النهار طلبت أخته الآيس كريم مع منتجات أخرى عبر خدمة التوصيل بواسطة الإنترنت.

وبعد اكتشاف الأصبع لم يكتف الرجل بإبلاغ الشرطة فحسب، وإنما كتب رسالة على إحدى الشبكات الاجتماعية تتضمن شكوى ضد الشركة المصنعة للآيس كريم، وحتى الآن لم يكن هناك رد فعل على الرسالة الأخيرة.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بموجب ثلاث مواد وأرسلت الحلوى والإصبع الذي عثر عليه فيها للمختبر لفحصهما. والتحقيقات ما زالت مستمرة.

في وقت سابق، أفيد بأن إحدى المشتركات في صالة ألعاب رياضية في المكسيك، قامت بقضم إصبع سيدة آخرى، بعد خلاف بينهما على من يتوجب أن يستخدم جهاز اللياقة البدنية أولا.

المصدر: Lenta