زوجان يعثران على خزانة مليئة بالأموال في بحيرة (فيديو)

عثر زوجان على خزانة بداخلها 100 ألف دولار، حينما كانا يمارسان الصيد بالمغناطيس، بحثا عن الكنوز، في بحيرة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبدأ جيمس كين وزوجته باربي أغوستيني هواية الصيد بالمغناطيس عقب جائحة كورونا، وذلك للبحث عن الأشياء المعدنية.

والصيد بالمغناطيس يتم من خلال استخدام حبل يربط في آخره مغناطيس قوي الجاذبية، ثم يلقى في الماء، بأمل العثور على الكنوز وغيرها.

New York City couple finds safe stuffed with $100,000 cash while magnet fishing pic.twitter.com/2W1PyK1EiE — HARD FACTOR (@HardFactorNews) June 3, 2024

والجمعة الماضي، ألقى الزوجان مغناطيسا قويا متصلا بحبل في بحيرة في منطقة كوينز بمدينة نيويورك، وكانت المفاجأة أنهما عثرا على أكثر مما كانا ينتظران، إذ جذب المغناطيس خزانة من قاع البحيرة.

وحين فتح الزوجان الخزانة عثرا على حزم من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، بإجمالي بـ100 ألف دولار، رغم أن الأموال تضررت بسبب المياه.

وقال الزوجان إنهما اتصلا بقسم شرطة نيويورك بشأن الخزانة، وأشارا إلى أنه قيل لهما إنه لا توجد طريقة للتعرف على المالك الأصلي لها، مما يعني أنه مسموح لهما الاحتفاظ بها.

ولفت الزوجان إلى أنهما لم يعثرا على شيء مثل هذا من قبل، مشيرين إلى أنهما عثرا سابقا على بعض البنادق القديمة، والقنابل اليدوية التي تعود للحرب العالمية الثانية، ودراجة نارية كاملة الحجم، وعملات أجنبية، ومجوهرات.