قتل العشرات من الفقمات في منطقة مورمانسك بشمال غرب روسيا

قُتلت العشرات من الفقمات في منطقة مورمانسك، حيث جرفت المياه جثثا مقطوعة الرأس مع حبال على أقدامها إلى ضفاف نهر محلي.

pressa24.ru

فوجئ السكان المحليون على ضفاف نهر (تشيرنايا) في منطقة مورمانسك بشمال غرب روسيا بمشهد محزن، حيث وجدوا العشرات من الفقمات الميتة. وقد التفت الحبال على أقدام بعضها. ومن غير المستبعد أن أحدا أغرقها عمدا، حيث كانت جثثها تطفو في برك من الدم.

وقال أحد السكان المحليين في تصريح أدلى به لصحيفة "ريدوفكا" المحلية إن ما حدث يعود على الأرجح إلى الصيادين غير الشرعيين. والآن يحاول المهتمون نشر ما حدث حتى تتمكن الجهات المختصة من استيضاح الأمر. وإذا تم إثبات تورط شخص ما في ذلك فيجب معاقبته.

المصدر: Readovka