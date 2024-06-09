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شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)

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شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)
الزوجان
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احتفل رجل أمريكي يبلغ من العمر 100 عام من خطيبته البالغة من العمر 96 عاما، أمس السبت، قرب الشواطئ التي شهدت إنزال قوات الحلفاء في النورماندي في شمال غرب فرنسا قبل 80 عاما.

واختار هارولد تيرينس مكان إقامة العرس لأنه أحد قدماء المحاربين الأمريكيين المشاركين في العملية الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأقيمت مراسم الزفاف في بلدة كارينتان ليه ماريه في مقاطعة مانش، بعد يومين من إحياء الذكرى الثمانين للجنود الذين قتلوا خلال عملية أوفرلورد، نقطة الانطلاق لتحرير فرنسا من الحكم النازي.

شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)الزوجان

وقال رئيس البلدية جان بيار لونور: "يشرفنا جدا أن تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان التي كانت في يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أنزلت على شاطئي يوتا، وأوماها".

وأضاف: "سنقدم له الضيافة بالطبع، وهدية لنشكره على مشاركته في تحرير فرنسا".

شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)الزوجان

وأشارت المسؤولة عن إحياء ذكرى الإنزال في بلدية كارينتان لي ماريه سارة باسكييه، إلى إن المحارب القديم سيقيم احتفالا صغيرا مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج.

شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)الأميركي هارولد تيرينس بين الماضي والحاضر

وتقلد تيرينس وسام جوقة الشرف الفرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون في 2019، وتم تكريمه مجددا يوم الخميس إلى جانب مجموعة من المحاربين الآخرين خلال الاحتفالات بذكرى الإنزال.

ورزق تيرينس 3 أبناء من زوجته الأولى، التي اقترن بها بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد 3 سنوات من وفاتها، تعرف بجين سويرلين، وهي أرملة أيضا، ليتزوجها.

شارك بإنزال النورماندي.. أمريكي بعمر الـ100 عاما يتزوج في فرنسا (صور)ماكرون يكرم العريس

المصدر: أ ف ب

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