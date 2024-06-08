تم الكشف عن أفضل 50 مطعما في العالم لعام 2024، من 23 وجهة عالمية تم اختيارها من قبل 1080 خبيرا في صناعة المطاعم، بما في ذلك كتاب الطعام والطهاة.

واحتل مطعم "Disfrutar" في برشلونة المركز الأول، بعد أن كان في المرتبة الثانية العام الماضي. كما حصل على لقب أفضل مطعم في أوروبا لعام 2024.

ويمكن لرواد مطعم "Disfrutar" الاختيار من بين قائمتين مكونتين من 30 طبقا، تسلط الضوء على لمسات من كلاسيكيات البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك كعكة البانشينو المليئة بالكافيار وشطيرة الجازباتشو المجمدة الرائعة.

ويمتلك المطعم ويديره الطهاة أوريول كاسترو وإدوارد زاتروش وماتيو كاساناس، الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة للمطعم هذا العام.

ودخلت مدينة نيويورك القائمة مع حصول "Atomix" الحائز على نجمة ميشلان، على المركز السادس في العالم، والمركز الأول في أمريكا الشمالية هذا العام.

وتتم إدارة مكان تناول الطعام الكوري في "Murray Hill" من قبل الشيف Junghyun "JP" Park وزوجته Ellia، اللذين اشتهرا على وجه التحديد باهتمامهما بالتفاصيل، مثل تقديم كل قطعة مشهورة من السيراميك الجميل.

وكانت إسبانيا الرابح الأكبر مع وجود 6 مطاعم في القائمة وهي: ديفروتار، وأسادور إيتكسيباري، وديفركسو، وكيكي داكوستا، وريالي، وإلكانو.

وفي الوقت نفسه، حصلت كل من باريس وبانكوك على 4 مطاعم في القائمة.

وتم منح جائزة "Table" بواسطة "Bruno Verjus وSeptime وPlénitude وArpege" في باريس إلى جانب "Gaggan Anand وSuhring وSorn وLe Du" في بانكوك.

وفيما يلي قائمة أفضل 50 مطعم في العالم:

1. ديفروتار (برشلونة، إسبانيا)

2. أسادور إتكسيباري (أتكسوندو، إسبانيا)

3. طاولة برونو فيرجوس (باريس، فرنسا)

4. ديفركسو (مدريد، إسبانيا)

5. مايدو (ليما، بيرو)

6. أتوميكس (مدينة نيويورك) – أفضل مطعم في أمريكا الشمالية

7. كوينتونيل (مكسيكو سيتي، المكسيك)

8. الخيميائي (كوبنهاجن، الدنمارك)

9. جاجان أناند (بانكوك، تايلاند)

10. دون خوليو (بوينس آيرس، الأرجنتين)

11. سيبتيم (باريس، فرنسا)

12. ليدو 84 (غاردوني ريفييرا، إيطاليا)

13. ستوديو تريسند (دبي، الإمارات العربية المتحدة)

14. كيكي داكوستا (دينيا، إسبانيا)

15. سيزان (طوكيو، اليابان)

16. كجولي (ليما، بيرو)

17. كول (لندن، إنجلترا)

18. بلينيتيود (باريس، فرنسا)

19. ريالي (كاستل دي سانجرو، إسبانيا)

20. وينج (هونج كونج) - جائزة أعلى دخول جديد

21. فلوريليج (طوكيو، اليابان)

22. ستيريريك (فيينا، النمسا)

23. سوهرينغ (بانكوك، تايلاند)

24. أوديت (سنغافورة)

25. إل تشاتو (بوغوتا، كولومبيا)

26. الرئيس (هونج كونج) – جائزة أعلى متسلق

27. كاسا دو بوركو (ساو باولو، البرازيل)

28. إلكانو (جيتاريا، إسبانيا)

29. بوراجو (سانتياغو، تشيلي)

30. مطعم تيم راو (برلين، ألمانيا)

31. بيلكانتو (لشبونة، البرتغال)

32. دن (طوكيو، اليابان)

33. بوجول (مكسيكو سيتي، المكسيك)

34. روزيتا (مكسيكو سيتي، المكسيك)

35. فرانتزين (ستوكهولم، السويد)

36. ذا جين (أنتويرب، بلجيكا)

37. أوتيك (ريو دي جانيرو، البرازيل)

38. سورن (بانكوك، تايلاند)

39. ساحة الكاتدرائية (ألبا، إيطاليا)

40. لو دو (بانكوك، تايلاند)

41. مايتا (ليما، بيرو)

42. إيكويي (لندن، إنجلترا)

43. نوبلهارت وشموتزج (برلين، ألمانيا)

44. مينجلز (سيول، كوريا الجنوبية)

45. أربيجي (باريس، فرنسا)

46. ​​سينجل ثريد (هيلدسبورج، كاليفورنيا)

47. شلوس شاوينشتاين (فورستيناو، سويسرا)

48. هيسا فرانكو (كوباريد، سلوفينيا)

49. لا كولومب (كيب تاون، جنوب أفريقيا)

50. أولياسي (سينيجاليا، إيطاليا)

المصدر: The Post