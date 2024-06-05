بالفيديو.. صاحب صورة عملية التجميل "المعجزة" يكشف الحقيقة

كشفت قناة تركية أن الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل خضع لعملية جراحية تجميلية مزيفة، وأن الرجل الذي ظهر في صورة "بعد" هو شخص مختلف.

وتتبعت قناة Ekol TV التركية الرجل الذي ظهر في صورة "بعد"، وكشفت أنه مواطن تركي يدعى إنجين دمير وليس مايكل.

وقال دمير للقناة: "أنا لست الشخص في هذا الخبر.. لم أجر عملية زرع وجه"، مضيفا أنه خضع لعملية جراحية مختلفة قبل أربع سنوات.

وكشف أنه سيتخذ إجراءات قانونية نتيجة الصورة، وقال: "هواتفنا لم تتوقف عن الرنين. الرسائل مستمرة في الوصول. لقد سئمت من الرد.. هذا يكفي. أنا أشعر بالملل".

يبدو أن عملية شد الوجه "المعجزة" التي أجراها جراح تركي كانت مزيفة. الشخص الذي في الصورة من جهة "بعد" هو مواطن تركي ويقول في الفيديو ادناه إنه لم يجري أي عملية على الإطلاق pic.twitter.com/X8KdwG7DHw — حسينة اوشان (@hassinaouch) June 2, 2024

يذكر أنه تم نشر صورته جنبا إلى جنب مع صورة رجل آخر على حساب EstemedIstanbul على "انستغرام"، الذي يضم أكثر من 600000 متابع وينشر بانتظام صورا قبل وبعد للمرضى الذين خضعوا لعمليات.

وتعد تركيا واحدة من أفضل عشر وجهات للسياحة العلاجية على مستوى العالم، حيث يوجد 600 عيادة مسجلة في إسطنبول وحدها، وفقا لمنظمة المرضى بلا حدود (PBB).

وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن أكثر من 100 ألف شخص، غالبيتهم من الدول العربية، يزورون البلاد لإجراء عمليات زراعة الشعر وحدها.

المصدر: RT