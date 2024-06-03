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أجنبي يثير ضجة على مواقع التواصل بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا

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أجنبي يثير ضجة على مواقع التواصل بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا
Legion-Media
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أثار رجل أجنبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا نتج عنها تغير مذهل في مظهره.

وخضع رجل يدعى مايكل لعمليات جراحية مختلفة شملت شد الوجه وشد الرقبة وتجميل الجفون وتجميل الأنف وزراعة الشعر.

أجنبي يثير ضجة على مواقع التواصل بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا

وأظهرت الصور المتداولة على الإنترنت تحولا مذهلا في مظهر الرجل، حيث بدا أصغر سنا بشكل ملحوظ.

أجنبي يثير ضجة على مواقع التواصل بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا

وقال الأطباء:" لقد شهد تحولا مذهلا، يمكنك رؤيته من الصور، نحن دائما نتخذ إجراء شاملا قد لا يكون مجرد إجراء عملية تجميل الأنف أو زراعة الشعر كافيا لتحقيق المظهر المرغوب فيه".

أجنبي يثير ضجة على مواقع التواصل بعد خضوعه لعمليات تجميل في تركيا

وأثارت الصور تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وضجة كبيرة، معربين عن دهشتهم من النتائج المذهلة للعمليات الجراحية، فيما رفض العديد من الأشخاص، بعد النظر إلى الصور، تصديق أن الصور للشخص نفسه .

وتعد تركيا وجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، حيث يزورها آلاف الأشخاص سنويا لإجراء العمليات التجميلية.

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المصدر: RT + موقع "إن دي تي في"

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