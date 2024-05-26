تقديرات أممية بمصرع 670 شخصاً في انزلاق تربة في بابوا غينيا الجديدة

قدر مسؤول أممي في بابوا غينيا الجديدة الأحد أن أكثر من 670 شخصاً قضوا جراء انزلاق للتربة أدى لطمر قرية في هذه الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وما زال البحث جاريا عن ناجين.

وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة بور موريسبي، الأحد إن "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلاً قد طمرت".

وأضاف أن "أكثر من 670 شخصاً باتوا في عداد القتلى"، مشيرا الى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة في الانزلاق. وهذا يشكل خطرا على القائمين على عمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب السلطات: الكارثة وقعت فجر الجمعة قرابة الثالثة في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان وهم نيام.

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وضربت الكارثة خصوصا بلدة كاوكالام، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى أربعة آلاف نسمة، وتعد، نظرا لموقعها، نقطة التقاء العديد من المنقبين عن الذهب في المنطقة.

وقال أكتوبارك إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح من البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.

وأشار الى استخدام أدوات زراعية "لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب".

المصدر: AFP