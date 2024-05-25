فنانة أمريكية شهيرة تنشر فيديو لها عارية على الشاطئ وتعلق بعبارة خادشة للحياء

شاركت نجمة البوب الأمريكية الحائزة على جائزة غرامي بريتني سبيرز مقطع فيديو لها وهي عارية تماما على الشاطئ.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت سبيرز عارية وهي تبتسم للكاميرا، مستلقية على صدرها في الجزء الضحل من المحيط.

وعلقت النجمة الأمريكية على مقطع الفيديو قائلة: "مرحبا بمؤخرتي"، فيما ألغت خاصية التعليقات على المنشور.

ويأتي هذا المنشور بعد أيام قليلة من حديث بريتي على مواقع التواصل الاجتماعي عن رحلاتها الأخيرة إلى المكسيك، حيث قالت إنها شربت النبيذ باهظ الثمن وصورت عشرات مقاطع الفيديو التي تظهر بعض فساتينها الجديدة، بالإضافة إلى السباحة عارية في المحيط.

هذا وتعتذر RT عن نشر الفيديو لما فيه من مناظر خادشة للحياء.

المصدر: "ياهو" + RT