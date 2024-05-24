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بيلا حديد تخطف الأنظار بفستان مستوحى من الكوفية في كان (فيديو+ صور)

الثقافة والفن

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خطفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد الأنظار خلال جولة لها في شوارع مدينة كان الفرنسية بفستان مستوحى من الكوفية.

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وتواصل بيلا ظهورها المتميز في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، حيث أطلت بمجموعة راقية للغاية على مدار الأيام الماضية، إلا أن ظهورها الأخير هو الأكثر جاذبية وإثارة للجدل.

وشارك والد بيلا، رجل الأعمال محمد حديد، صورتها معلقا "دمي فلسطيني"، في إشارة إلى أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وتشير بيلا دائما إلى وطنها الأصلى فلسطين، حتى أنها وضعت بعض الصور على صفحتها الخاصة بموقع "إنستغرام"، الذي يتابعها الملاين من كل أنحاء العالم عليه، للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلى في غزة.

بيلا حديد تخطف الأنظار بفستان مستوحى من الكوفية في كان (فيديو+ صور)  
بيلا حديد تخطف الأنظار بفستان مستوحى من الكوفية في كان (فيديو+ صور)  
بيلا حديد تخطف الأنظار بفستان مستوحى من الكوفية في كان (فيديو+ صور)  
بيلا حديد تخطف الأنظار بفستان مستوحى من الكوفية في كان (فيديو+ صور)  

المصدر: RT

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