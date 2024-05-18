شركة أمريكية تسحب منتجاتها من "رقائق البطاطا الحارة" من الأسواق بعد وفاة مراهق

سحبت شركة أمريكية منتجاتها من "رقائق البطاطا" الحارة جدا من أسواق ولاية ماساتشوستس شمال شرق البلاد، وذلك بعد وفاة مراهق تناولها في تحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المراهق هاريس وولوبا، البالغ من العمر 14 عاما، المقيم في ماساتشوستس شمال شرق البلاد، قد دخل في تحد لتناول شريحة الرقائق الحارة جدا، لكنه أصيب بنوبة قلبية بعد تناولها، وتوفي في سبتمبر الماضي.

وأظهر تشريح جثته، أنه توفي بـ"سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين".

وتباع رقائق البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش ومزينة بجمجمة.

وذكر كبير الفاحصين الطبيين في الولاية، أن وفاة المراهق هاريس، جاءت بعد تناوله رقاقة "تورتيلا" تحتوي على تركيز عال من مركب كيميائي موجود في الفلفل الحار.

ويحتوي المنتج على "فلفل كارولاينا ريبر"، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم، حيث أوضح موقع "يو إس توداي"، أن فلفل "كاورلينا ريبر"، الموجود في الرقائق، يعتبر أقوى أنواع الفلفل، وتصل حدته إلى 1.539.300 وأحيانا 2.200.000 وحدة حرارية.

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المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية