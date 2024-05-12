 
مباشر

مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)

أخبار العالم

مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)
Globallookpress
شرطة في ولاية ألاباما الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xivw

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 مساء السبت إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة "والا-تي في" التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد العمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.

وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.

ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.

وقال ريد إن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)