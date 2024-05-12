مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 مساء السبت إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة "والا-تي في" التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد العمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.

Three people are dead, and at least 12 were wounded in a shooting at a party in south Alabama. pic.twitter.com/jxbI7hQ1W7 — Breaking News (@TheNewsTrending) May 12, 2024

وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.

ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.

وقال ريد إن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.

المصدر: "أ ب"