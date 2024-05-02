رصد وميض ساطع مجهول المصدر في أجواء أوكرانيا

شوهد في ليلة الأول من مايو وميض ساطع فوق عدة مناطق في أوكرانيا، دون سماع أصوات مدوية في المكان، واستغرق الوميض ثوان معدودة.

وأشارت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية إلى أن الوميض سُجل في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف.

واستبعدت وسائل الإعلام أن يكون للوميض علاقة بالعمليات الحربية الجارية في شرق أوكرانيا.

وتم افتراض أن تلك الظاهرة لها علاقة بنيزك أو "جسم كوني آخر" دخل طبقات كثيفة من الغلاف الجوي للأرض.

بينما لم تعلق السلطات الأوكرانية أو حتى العلماء بعد على هذه الظاهرة.

وجاء في تقرير صحفي صادر عن TSN أن الوميض الساطع كان يمكن رؤيته أيضا في مناطق أخرى من أوكرانيا، وبينها بولتافا، وسومي، وزابوروجيه.

المصدر:MK.ru