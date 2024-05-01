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بكل هدوء.. كاميرا توثق لحظة انتحار رجل أعمال باكستاني (فيديو)

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بكل هدوء.. كاميرا توثق لحظة انتحار رجل أعمال باكستاني (فيديو)
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أفادت تقارير بأن تاجر عقارات باكستانيا انتحر في روالبندي بإطلاق النار على نفسه بعد خسارته مبلغا ماليا ضخما.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجل الأعمال أرشد جمال وهو يجلس على كرسي داخل مكتبه برفقة شخص آخر، ثم أخرج سلاح ناري وأطلق النار على رأسه، ما أدى لوفاته في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام، أن جمال قرر إنهاء حياته بسبب خسارة مالية تقدر بـ 3.5 مليون دولار، ما يعادل 13 مليون ريال، لكن الرجل ظهر في الفيديو بحالة هادئة جدا لا توحي بعزمه القيام بتلك الخطوة.

وفور تلقيها النبأ، قامت الشرطة المحلية تحت إشراف مركز شرطة روات شو محمد ذو الفقار، بجمع الأدلة ونقل المتوفى إلى منشأة طبية.

المصدر: "tribune"

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