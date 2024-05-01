إصابة 55 شخصا على الأقل جراء اصطدم قطار بحافلة في لوس أنجلوس (فيديو)

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن 55 شخصا على الأقل أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء اصطام قطار بحافلة.

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وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للخدمة أن "رجال الإطفاء وأطباء الإسعاف عالجوا ما لا يقل عن 55 شخصا أصيبوا نتيجة تصادم قطار وحافلة ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وأضاف البيان أنه تم نقل 16 مصابا إلى المستشفى في حالة متوسطة، وتم فحص الـ 37 الباقين على الفور.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن الاصطدام وقع بين قطار أنفاق وحافلة جامعية تابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا (USC).

المصدر: نوفوستي