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الولايات المتحدة.. حريق ضخم إثر انحراف قطار محمل بالبنزين والبروبان عن السكة (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم إثر انحراف قطار محمّل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة، وأن الحريق اشتعل في ست عربات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من خروج القطار عن مساره بالقرب من الطريق السريع المزدحم.

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وقررت السلطات إغلاق الطريق في منطقة الحادث، وهو طريق شحن رئيسي بين الولايتين وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.

وأظهر فيديو حصلت عليه قناة "فوكس نيوز ديجيتال" آثار الحادث الذي وقع خلال اجتاح إعصار شمال شرق لينكولن بعد ظهر الجمعة.

المصدر: وكالات

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