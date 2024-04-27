السعودية.. أول ظهور لنوع من الحيوانات بعد انقراضه لفترة زمنية تجاوزت 100 عام (فيديو)

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في السعودية تجدد حياة طائر النعام ذي الرقبة الحمراء، ليستعيد بريقه مجددا بعد غياب دام لأكثر من 100 عام عن شمال المملكة.



وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت المحمية مقطع فيديو يوثق نجاح الجهود لتوطين وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، والتي أسفرت عن تفريخ 3 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء.

في بيئةٍ مُحاطة بالحماية والأمان...



تتجدد الحياة لطائر "النعام ذي الرقبة الحمراء"، ليستعيد بريقه مجددًا بعد غياب دام لأكثر من مئة عامٍ عن شمال المملكة.#محمية_الإمام_تركي_بن_عبدالله_الملكيةpic.twitter.com/Q5O81Y1mfE — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) April 25, 2024

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يشار إلى أن هذا هو الظهور يعد الأول للنعام ذي الرقبة الحمراء في شمال المملكة بعد انقراضه لفترة زمنية تتجاوز الـ100 عام.

المصدر: RT