الأعمار الطويلة المذهلة على الأرض!

يتميز الكون بأنه حي ومتنوع ولا حدود له، وفيما لا تعيش بعض الحشرات أكثر من يومين، نجد أن أحد أنواع أسماك القرش يكون جاهزا للتكاثر فقط حين يبلغ من العمر 160 عاما.

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بالنسبة للإنسان يعد عمر التسعين على سبيل المثال، شيخوخة متقدمة، فيما تطول أعمار بعض الكائنات على الأرض إلى درجة أن عمر التسعين، يعد بالنسبة لها مرحلة طفولة.

قنديل البحر الخالد:

من بين الكائنات المعمر، قنديل البحر الخالد، الذي يعد من أقدم المخلوقات على الأرض. المذهل في هذا النوع أنه يمكن أن يعيش إلى الأبد.

يعرف قنديل البحر الخالد أيضا باسم "توريتوبسيس دورني"، وهو مخلوق متفرد على كوكب الأرض. بعد عملية التكاثر يبدأ جسم قنديل البحر في التباطؤ في النمو، ويبدو أنه ينمو في الاتجاه المعاكس، ثم يغير اتجاهه مجددا في عملية لا تتوقف، ولذلك فهذا المخلوق يعد خالدا، وينفق فقط نتيجة للمرض أو وقوعه فريسة لكائنات مفترسة. قنديل البحر لا يموت إلا إذا تم كسر الحلقة المفرغة التي تدور حولها منظومة جسمه الفريدة.

الديدان المتجمدة:

عملت مجموعة من العلماء الروسي في يوليو عام 2018 مع نظرائهم من جامعة برينستون في تحليل 300 فرد من ديدات اسطوانية وهي ديدان خيطية كانت دفنت في أعماق ثلوج سيبيريا منذ العصر الحجري.

المفاجأة أن هذه الديدان بدأت في الحركة، ثم بدأت في تناول الطعام واستيقظت بعد آلاف السنين. أجريت تحاليل دقيقة على هذه الديدان وتبين أن عمر إحداها بلغ 42 ألف عام، ما يجعلها أقدم كائن مكتشف متعدد الخلايا على كوكب الأرض.

المذهل أن هذا النوع من الديدان لا يعيش في الظروف العادية أكثر من 4 أشهر، إلا أنها إذا تجمدت يمكنها أن تعود إلى الحياة بعد آلاف السنين ما أن يذوب الجليد حولها.

سمك القرش:

يطول العمر بقرش غرينلاند في الدنمارك حتى 500 عام، ويعد بذلك أطول أسماك القرش على الأرض عمرا. هذا النوع ينمو حوالي 1 سنتمتر في كل عام ولا يتقدم في العمر لفترة طويلة جدا. يمكن لسمك قرش غرينلاند أن يعيش 400 عام إلا أن واحدة اصطيدت في عام 2016 قدر عمرها بـ 520 عاما تقريبا. العلماء يقولون أن إناث قرش غرينلاند لا تصل إلى سن التكاثر إلا حين تناهز المئة وستين عاما.

البطلينوس:

تعيش الرخويات من فصيلة البطلينوس 500 عام. في إيسلندا في عام 2016 سحب صيادون بطلينوس من المحيط، وتبين بعد دراسته وإجراء تحاليل دقيقة أن عمره حوالي 507 سنوات.

وسائل الإعلام في إيسلندا أطلقت على هذا البطلينوس اسم "مينغ"، وهي السلالة الملكية التي كانت حكمت الصين بين عامي " 1368-1644 ". هذا البطلينوس كان وُلد في عهدها!

السلحفاة العملاقة:

تعيش السلاحف العملاقة في العادة ما بين 100 إلى 120 عاما، إلا أن سلحفاة من هذا النوع أطلق عليها اسم "أدفايتا" عاشت عمرا مديدا أدهش العلماء.

هذه السلحفاة كانت ولدت في عام 1750 وبقيت على قيد الحياة حتى عام 2006، وكانت حينها أقدم مخلوق على الأرض. أدفايتا توفيت عن عمر ناهز 255 عاما، ولم يكن هناك سبب يفسر طول عمرها من جميع النواحي، فقد كانت تقتات من نفس الطعام الذي يقدم إلى بقية السلاحف، لكنها لسبب مجهول تمكنت من العيش أطول بكثير من السلاحف الأخرى.

سحالي تواتارا:

تواتارا نوع نادر من السحالي موطنه الاصلي نيوزيلندا. يعيش هذا النوع في العادة 60 عاما، لكن سحلية واحدة ذكر أطلق عليها اسم هنري، عاشت ضعف هذا العمر. هذه السحلية المحظوظة لا تزال حية وقد ناهزت 120 عاما. المثير للدهشة أيضا أنها نجت من السرطان.

الإنسان:

الإنسان يعيش أكثر من معظم الكائنات الأخرى على الأرض، لكنه ليس في طليعة الأطول عمرا. أكثر إنسان معروف عاش عمرا مديدا امرأة فرنسية تدعى جين كالمنت، كانت ولدت في 21 فبراير عام 1875 وتوفيت في 4 أغسطس عام 1997. كالمنت عاشت أكثر من 122 عاما.

الخبراء يقولون أن عمر الإنسان يمكن أن يكون امتد أكثر من ذلك، بسبب تعذر توثيق جميع هذه الحالات لأصحاب الأعمار المديدة على الأرض.

المصدر: RT