"عقاب بالتعرّي".. لصّان ينالان قصاصا غير متوقع في المكسيك (فيديو)

تولى سكان ولاية تاباسكو بجنوب شرق المكسيك زمام الأمور بأيديهم بعد أن قبضوا على رجلين اتهموهما بالسرقة، حيث أن حكمهم كان غريبا من نوعه إذ قضى بتعرّي اللصين وسيرهما في أحد الشوارع.

إقرأ المزيد

تم القبض على المشتبه بهما من قبل مجموعة من الجيران بعد أن شوهدا وهما يحاولان سرقة دراجة نارية في بلدية كوندواكان يوم الثلاثاء.

وبدلا من الاتصال بالشرطة، جردت المجموعة الرجلين من ملابسهما وأجبرتهما على السير حافيين في أحد شوارع قرية تييرا واي ليبرتاد.

وشوهد أحد المشتبه بهما في مقطع فيديو وهو يحمل لافتة ملفوفة حول جسمه، وكتب عليها: "حدث معي هذا بسبب السرقة".

واقترب المجرم المزعوم من سائق سيارة فقال له: "حدث هذا لأنك كنت تسرق".

وأظهر مقطع فيديو آخر المشتبه به وشريكه العاري يسيران معا على جانب الشارع.

وقال السكان لصحيفة "إل هيرالدو دي تاباسكو" إنهم جردوا المشتبه بهما من ملابسهما كتحذير للمجرمين الآخرين.

وصرح أحد السكان المحليين، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا: "نريد أن يكون هذا بمثابة درس، حتى يعرفوا أننا في تييرا إي ليبرتاد لن نتسامح مع المزيد من السرقات".

وتم تسليم المشتبه بهما في نهاية المطاف إلى شرطة بلدية كوندواكان، التي وضعتهم قيد الاعتقال.

وأشارت السلطات إلى أنها تحقق أيضا مع الرجلين في قضية مشاركتهما المزعومة في سرقات أخرى تم الإبلاغ عنها سابقا.

وفي ديسمبر الماضي، طبقت جماعة إجرامية في مدينة بارايسو في تاباسكو نفس العقوبة على شاب بتهمة السرقة.

وقام رجال العصابة بتقييد يدي الرجل وجردوه من ملابسه ليصبح نصف عارٍ، ثم لفوا لافتة حول صدره وظهره كتب عليها: "حدث لي هذا بسبب السرقة".

المصدر: "دايلي ميل"