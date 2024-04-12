روسيا تسجل رقما قياسيا عالميا بقفزة مظلية من الستراتوسفير إلى القطب الشمالي!

أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن مظليين روس تمكنوا من تسجيل رقم قياسي عالمي بعد أن قفزوا بالمظلات على ارتفاع أكثر من 10 آلاف متر فوق القطب الشمالي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة RuVDS فإن الرقم القياسي سجله رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنينكو، والطيار المدرّب، ألكسندر لينيك، ومؤسس مختبر ستراتونافتيكا للطيران الفضائي دينيس إفريموف، حيث قفزوا بالمظلات من طائرة إيل-76 من ارتفاع أكثر من 10 آلاف متر إلى القطب الشمالي، وظلوا في حالة سقوط حر لمدة دقيقتين تقريبا وفتحوا مظلاتهم على ارتفاع حوالي كيلومتر واحد فقط من الأرض.

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وحول الموضوع قال ميخائيل كورنينكو:"هذا الرقم القياسي مخصص لروسيا ودورها في تنمية القطب الشمالي. شعبنا هو أول من قام برحلة جوية دون توقف فوق القطب الشمالي في بداية القرن الماضي، والعلم الروسي هو أول علم تم وضعه في قاع المحيط في القطب الشمالي في عام 2007، لقد كنا دائما مقتنعين بأننا، موطنو روسيا، يجب أن ننجز قفزة قياسية في الستراتوسفير.. هذا مشروع وطني، والهدف منه هو التأكيد على استمرارية الأجيال وأهمية المنطقة".

المصدر: تاس