تمساح إفريقي يصطاد درونا في الهواء (فيديو)

استطاع تمساح صغير الحجم القفز من النهر والإمساك بمروحية مسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء.

وقد نشرت قناة تليغرام "المهندس الروسي" مقطع فيديو بهذا الشأن، وجاء في التعليق على الفيديو:" "تكنولوجيات مضادة للدرونات في إفريقيا".

ومن المثير للدهشة أن التمساح الصغير كان عليه أن يخرج من الماء بما يصل إلى ثلث طول جسمه من أجل اعتراض المسيّرة الطائرة. مع ذلك فإن الأشخاص البعيدين عن موائل تلك الزواحف البرية يصعب عليهم تصور مدى خفة حركتها وقابليتها للمناورة.

وهذه ليست الحالة الأولى التي تصطاد فيها التماسيح مسيرات. وعلى سبيل المثال فإن صحفيا أستراليا قرر في أكتوبر عام 2021 تصوير سلوك التماسيح في إحدى المحميات الأسترالية، فأطلق درونه لمراقبة مجموعة منها، وبشكل مفاجئ قفز أحد التماسيح من الماء وأمسك بالدرون.

المصدر: روسيسكايا غازيتا